Суд постановил вернуть России серебряную медаль Олимпиады-2014

При этом CAS отклонил апелляцию олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой. Из-за этого ей не вернут серебро, выигранное женской сборной в эстафете.



Ранее НСН писала, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в том, что тот якобы подделал подписи в документах по делам биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

Губерниев, в частности, написал в Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет.

