Суд постановил вернуть России серебряную медаль Олимпиады-2014

Российской биатлонистке Ольге Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи, такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

Суд также оправдал биатлонистку Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил.

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При этом CAS отклонил апелляцию олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой. Из-за этого ей не вернут серебро, выигранное женской сборной в эстафете.

Ранее НСН писала, что телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в том, что тот якобы подделал подписи в документах по делам биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

Губерниев, в частности, написал в Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыДопингОлимпиада -2014
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