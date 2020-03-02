Губерниев обвинил Родченкова в подделке подписей в деле биатлонисток

Губерниев, в частности, написал в своем Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет (МОК).

«CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения. Вы представляете, как сильно это меняет дело?» - написал телеведущий.

Отметим, что три года назад МОК пожизненно отстранил вышеуказанных биатлонисток от участия в Олимпиадах по обвинению в антидопинговых нарушениях во время зимних Игр в Сочи. Кроме того, были аннулированы результаты россиянок.

Ранее о поддельных подписях в деле биатлонисток заявил их адвокат Алексей Панич. Он обвинил МОК в безответственности и некомпетентности, передает Газета.ру

