Губерниев обвинил Родченкова в подделке подписей в деле биатлонисток
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в том, что тот якобы подделал подписи в документах по делам биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Губерниев, в частности, написал в своем Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет (МОК).
«CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения. Вы представляете, как сильно это меняет дело?» - написал телеведущий.
Отметим, что три года назад МОК пожизненно отстранил вышеуказанных биатлонисток от участия в Олимпиадах по обвинению в антидопинговых нарушениях во время зимних Игр в Сочи. Кроме того, были аннулированы результаты россиянок.
Ранее о поддельных подписях в деле биатлонисток заявил их адвокат Алексей Панич. Он обвинил МОК в безответственности и некомпетентности, передает Газета.ру
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-командира «Айдара» обвинили в убийстве 20 человек под Ростовом
- Российский дипломат указал на связь коронавируса с США
- У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина обнаружен коронавирус
- Иркутский чиновник съел улику во время задержания
- Губерниев обвинил Родченкова в подделке подписей в деле биатлонисток