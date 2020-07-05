В допинг-пробе российской биатлонистки выявили ДНК мужчины

Мужская ДНК обнаружена в допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону из России Ольги Зайцевой, сообщает издание Der Spiegel.

Тест был сдан спортсменкой в октябре 2014 года. Международный олимпийский комитет (МОК) счел результаты теста доказательством мошенничества. По результатам судебно-медицинской экспертизы, ДНК мужчины принадлежит супругу Ольги Зайцевой.





Ее вместе с двумя другими российскими биатлонистками Ольгой Вилухиной и Яной Романовой ы 2017 году пожизненно лишили возможности участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Также биатлонистки были лишены серебряных медалей эстафеты Олимпиады-2014.

В марте 2020 года спортсменки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение по мартовскому заседанию еще не объявлено.

В активе Зайцевой две победы в эстафете на Олимпиаде 2006 и 2010 годов, а также серебро Олимпиады-2010 и три победы на чемпионатах мира. Зайцева официально заершила Спортивную карьеру в 2015 году.

Ранее НСН писала, что в подделке подписи под документами бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова обвинил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своем Instagram он отметил, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет (МОК).

