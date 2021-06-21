Стали известны стартовые составы сборных на матч Россия-Дания

Соперники по группе B встретятся на стадионе «Паркен» в Копенгангене, начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В составе российской сборной на поле выйдут Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Артем Дзюба (капитан команды).

В запасе у россиян — Юрий Дюпин, Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Роман Евгеньев, Андрей Семёнов, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Алексей Ионов, Денис Черышев, Антон Заболотный, Александр Соболев.

В стартовый состав датской сборной вошли Каспер Шмейхель, Даниэль Васс, Йоаким Меле, Дамсгор Миккель, Пьер Хейбьерг, Янник Вестергор, Андреас Кристенсен, Симон Кьер (капитан команды), Томас Дилани, Юссуф Поульсен, Мартин Брейтвейт.

На скамейке запасных национальной команды Дании оказались Йонас Лёссль, Фредерик Реннов, Йонас Винд, Йоахим Андерсен, Йенсен Матиас, Кристиан Нергор, Сков-Ольсен Андреас, Роберт Сков, Матиас Йоргенсен, Йенс Ларсен, Каспер Дольберг, Андреас Корнелиус.

Перед игрой сборная России располагается на второй строчке турнирной таблицы группы B с тремя очками. Датчане находятся на четвертом месте таблицы с результатом в ноль очков.

