Президент «Спартака» Федун сложил полномочия
Компания «Лукойл» приобретает 100% акций АО «Футбольный Клуб "Спартак-Москва"» и стадиона «Открытие Банк Арена», вышедший из состава акционеров клуба президент «Спартака» Леонид Федун покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба «Лукойла».
Компания проинформировала, что Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба «слагает полномочия президента, члена и председателя Совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участие в управлении клубом».
«В ближайшее время "Лукойл" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии. "Лукойл" продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — говорится в заявлении.
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