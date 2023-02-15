Экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России
Бывший президент Международной федерации хоккея на льду, швейцарец Рене Фазель в январе прошлого года получил российское гражданство, сообщает ТАСС.
Кроме того, он, согласно выписке из ЕГРЮЛ, стал совладельцем производителя яблок из Краснодарского края.
Бывший руководитель IIHF 10 февраля 2023 года приобрел 54% акций ООО «Алма Холдинг». Оставшиеся 46% принадлежат «Волга груп агро», входящей в «Волга Груп» Геннадия Тимченко.
Компания специализируется на выращивании яблок премиум-класса, площадь ее садов составляет 391 га.
Ранее, как сообщала НСН, испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство.
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