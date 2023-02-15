Экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России

Бывший президент Международной федерации хоккея на льду, швейцарец Рене Фазель в январе прошлого года получил российское гражданство, сообщает ТАСС.

Кроме того, он, согласно выписке из ЕГРЮЛ, стал совладельцем производителя яблок из Краснодарского края.

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Бывший руководитель IIHF 10 февраля 2023 года приобрел 54% акций ООО «Алма Холдинг». Оставшиеся 46% принадлежат «Волга груп агро», входящей в «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

Компания специализируется на выращивании яблок премиум-класса, площадь ее садов составляет 391 га.

Ранее, как сообщала НСН, испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХоккейКраснодарский КрайШвейцарияГражданство РФ
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