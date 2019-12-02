Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

2 декабря 201923:58

Футболист "Барселоны" и аргентинской сборной Лионель Месси в шестой раз за спортивную карьеру стал обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает Интерфакс.

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Церемония вручения награды состоялась в столице Франции. Как отмечается, Месси установил рекорд по количеству завоеванных «Золотых мячей».

В этом году среди номинантов были также голландец Вирджил ван Дейк и португалец Криштиану Роналду. Они заняли второе и третье место соответственно.

Награду "Золотой мяч" присваивают лучшему игроку году по версии журнала France Football, который является ее учредителем. Футболистов ей награждают с 1956 года.


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