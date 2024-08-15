СМИ: Сборная РФ сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября

Сборная России по футболу в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда в выездных товарищеских матчах. Об этом пишет Vietnam News, ссылаясь на Вьетнамскую федерацию футбола (VFF).

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По данным издания, национальные сборные Вьетнама и России встретятся на поле 5 сентября. Матч пройдет в Ханое.

Позже состоится товарищеская встреча футболистов из РФ и Таиланда, матч планируют провести в королевстве 7 сентября.

Ранее СМИ сообщили, что сборная России по футболу сыграет оба товарищеских матча во Вьетнаме.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ВьетнамТаиландФутболСборная России По Футболу

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