СМИ: Норвежские лыжники откажутся соревноваться с россиянами и белорусами

Норвежская ассоциация лыжного спорта проигнорирует соревнования с участием российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщило издание Dagbladet.

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По словам главы организации Туве Мо Дюрхауга, норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием не допускать к соревнованиям как российских спортсменов, так и менеджеров.

Аналогичной позиции Федерация лыжных видов спорта Норвегии придерживалась в марте, отстранив российских лыжников от стартов, проводившихся внутри страны.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион заявил о возможном снятии отстранения от соревнований с россиян в начале зимы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Тереза Йохауг ФОТО: https://www.flickr.com // Espen Espevalen
ТЕГИ:БелоруссияРоссияБойкотНорвегияЛыжные Гонки
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