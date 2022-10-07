СМИ: Норвежские лыжники откажутся соревноваться с россиянами и белорусами
Норвежская ассоциация лыжного спорта проигнорирует соревнования с участием российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщило издание Dagbladet.
По словам главы организации Туве Мо Дюрхауга, норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием не допускать к соревнованиям как российских спортсменов, так и менеджеров.
Аналогичной позиции Федерация лыжных видов спорта Норвегии придерживалась в марте, отстранив российских лыжников от стартов, проводившихся внутри страны.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион заявил о возможном снятии отстранения от соревнований с россиян в начале зимы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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