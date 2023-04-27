СМИ: Криштиану Роналду обвинил свою невесту в расточительстве
Выступающий за ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что недоволен расточительством своей девушки Джорджина Родригес, пишет Ajansspor со ссылкой на собственный источник.
Собеседник издания утверждает, что футболисту не нравится то, что Джорджина ничего не делает, лишь посещает торговые центры и «тратит, тратит и тратит».
Также в Ajansspor написали о возможном расставании Роналду и Родригес, однако девушка в своих соцсетях опровергла эти слухи, заявив, что их изобретают завистники, а верят им идиоты.
Ранее Роналду в своих соцсетях написал, что Джорджина подарила ему на Рождество люксовый кабриолет Rolls-Royce Dawn, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru