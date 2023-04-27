СМИ: Криштиану Роналду обвинил свою невесту в расточительстве

Собеседник издания утверждает, что футболисту не нравится то, что Джорджина ничего не делает, лишь посещает торговые центры и «тратит, тратит и тратит».

Также в Ajansspor написали о возможном расставании Роналду и Родригес, однако девушка в своих соцсетях опровергла эти слухи, заявив, что их изобретают завистники, а верят им идиоты.

Ранее Роналду в своих соцсетях написал, что Джорджина подарила ему на Рождество люксовый кабриолет Rolls-Royce Dawn, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

