СМИ: Криштиану Роналду обвинил свою невесту в расточительстве

Выступающий за ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что недоволен расточительством своей девушки Джорджина Родригес, пишет Ajansspor со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник издания утверждает, что футболисту не нравится то, что Джорджина ничего не делает, лишь посещает торговые центры и «тратит, тратит и тратит».

Также в Ajansspor написали о возможном расставании Роналду и Родригес, однако девушка в своих соцсетях опровергла эти слухи, заявив, что их изобретают завистники, а верят им идиоты.

Ранее Роналду в своих соцсетях написал, что Джорджина подарила ему на Рождество люксовый кабриолет Rolls-Royce Dawn, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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