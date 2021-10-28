СМИ: Хави согласился возглавить «Барселону»
Главный тренер катарского «Аль-Садда», бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес возглавит испанский футбольный клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Роналд Куман покинет должность. Испанские СМИ называли Хави основным кандидатом на освободившееся тренерское кресло.
По данным Mundo Deportivo, Эрнандес дал согласие возглавить тренерский штаб сине-гранатовых, однако перед официальным назначением «Барселоне» предстоит решить вопрос освобождения Хави от обязательств перед «Аль-Саддом».
В свою очередь, радио RAC1 сообщает, что испанский специалист станет главным тренером каталонцев после перерыва на матчи сборных и дебютирует в качестве главного тренера «Барселоны» 21 ноября в матче с «Эспаньолом».
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