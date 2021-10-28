«Шанс для своих»: Булыкин оценил назначение Хави тренером «Барселоны»
Бывший игрок сборной России уверен, что Хави Эрнанадес может создать другую атмосферу внутри и вокруг каталонской команды.
«Барселона» должна делать ставку на своих бывших футболистов, определяясь с новым главным тренером, заявил бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Рональд Куман покидает этот пост. Президент каталонской команды Жоан Лапорта сообщил голландскому специалисту об отставке после поражения от мадридского «Райо Вальекано». По итогам матча «Барселона» расположилась на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Новым главным тренером «Барселоны» стал Хави Эрнандес.
«Никто не знает, справится Хави или нет, пока он не приступит к исполнению обязанностей. Поэтому пока сложно говорить. Но он был игроком (Хави играл за ФК «Барселона» – прим. НСН), для фанатов и самих футболистов будет полезно видеть такой авторитет во главе команды. Поэтому, я думаю, это хороший шаг. Руководители клуба должны сделать ставку на своих бывших футболистов», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Отвечая на вопрос о том, кто ещё, кроме Хави Эрнандеса, мог бы претендовать на пост главного тренера «Барселоны», Булыкин затруднился с подбором кандидатур.
«Сложно сказать, кто из топ-тренеров сейчас свободен и может возглавить клуб. Мне кажется, что нужно дать шанс своим воспитанникам, которые сейчас могут прийти и создать другую атмосферу внутри клуба и вокруг него», - пояснил эксперт.
Хави большую часть карьеры играл за «Барселону – с 1998 по 2015 год – и завоевал с клубом 25 трофеев, включая 4 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпионов Испании. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», а в 2019-м начал тренерскую карьеру в катарском клубе и выиграл с командой 7 трофеев.
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