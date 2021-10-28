«Барселона» отправила в отставку главного тренера Кумана
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман покидает свой пост, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Отмечается, что президент каталонской команды Жоан Лапорта сообщил голландскому специалисту об отставке в среду после поражения от мадридского «Райо Вальекано». По итогам матча «Барселона» расположилась на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, пишет «Свободная пресса».
«Рональд Куман попрощается с командой в четверг на Ciutat Esportiva. ФК "Барселона" благодарит его за службу клубу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», — сообщает команда.
По данным СМИ, новым главным тренером «Барселоны» может стать Хави Эрнандес. Отмечается, что после увольнения Кумана каталонская команда возобновила контакты с Хави. Бывший капитан «Барселоны» с 2019 года был тренером катарского «Аль-Садда», под его руководством в прошлом сезоне команда стала чемпионом страны и победила в Кубке Катара, пишет РИА ФАН.
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