СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в немецкую Бундеслигу. Как сообщают источники CBS Sports, контракт 37-летнему португальцу может предложить «Боруссия» из Дортмунда.
Собеседники агентства утверждают, что дортмундский клуб готов рассмотреть любой вариант — аренду или полноценный трансфер. Отмечается, что руководство «Боруссии» предполагает взять Роналду в качестве замены Себастьену Аллеру, который из-за болезни выбыл на длительный срок - у него диагностировали рак яичка.
Источники подчёркивают, что сам португалец положительно оценивает возможный переход, так как «Боруссия» выступает в Лиге чемпионов, тогда как «Манчестер Юнайтед» в главный клубный турнир УЕФА пробиться не смог.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».
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