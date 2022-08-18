СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду

Собеседники агентства утверждают, что дортмундский клуб готов рассмотреть любой вариант — аренду или полноценный трансфер. Отмечается, что руководство «Боруссии» предполагает взять Роналду в качестве замены Себастьену Аллеру, который из-за болезни выбыл на длительный срок - у него диагностировали рак яичка.

Источники подчёркивают, что сам португалец положительно оценивает возможный переход, так как «Боруссия» выступает в Лиге чемпионов, тогда как «Манчестер Юнайтед» в главный клубный турнир УЕФА пробиться не смог.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

