СМИ: Артем Дзюба будет выступать за турецкий «Адана Демирспор»
Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным газеты, нападающий, согласно контракту, будет зарабатывать в новой команде €1,5 млн.
В прошлом сезоне Дзюба, выступая за «Зенит» из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.
Новый клуб россиянина сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 6 очками после 2 туров.
Ранее СМИ сообщали, что Артем Дзюба перейдет в «Фенербахче».
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