СМИ: Артем Дзюба будет выступать за турецкий «Адана Демирспор»

В прошлом сезоне Дзюба, выступая за «Зенит» из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Новый клуб россиянина сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 6 очками после 2 туров.

Ранее СМИ сообщали, что Артем Дзюба перейдет в «Фенербахче».

