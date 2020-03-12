СМИ: Чемпионат Европы по футболу 2020 отложат из-за Covid-19
Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта должен объявить о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Такую информацию распространило французское издание L’Equipe.
Официально о переносе объявят по результатам видеоконференции с представителями 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro.
Кроме того, УЕФА временно приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы. Как отмечает Ura.ru, перенесенные матчи еврокубков, по всей видимости, будут сыграны летом.
Причём решение о переносе европейского первенства на год придётся согласовывать ещё с Международной федерацией футбола, которая летом 2021 года собиралась провести клубный чемпионат мира.
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