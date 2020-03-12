СМИ: Чемпионат Европы по футболу 2020 отложат из-за Covid-19

Кроме того, УЕФА временно приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы. Как отмечает Ura.ru, перенесенные матчи еврокубков, по всей видимости, будут сыграны летом.

Причём решение о переносе европейского первенства на год придётся согласовывать ещё с Международной федерацией футбола, которая летом 2021 года собиралась провести клубный чемпионат мира.

