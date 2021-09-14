«Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале не исключил переход 18-летнего полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в испанскую «Барселону».

По его словам, скауты каталонского клуба остались довольны игрой футболиста в чемпионате России, а также его выступлениями за молодежную и основную сборные России.

Арустамян отметил, что переговоры «Барселоны» с «Динамо» и с самим Захаряном должны состояться в ближайшие недели. Также он предположил, что испанцы могут обсудить сейчас все условия, а о переходе объявить летом 2022 года.

Ранее различные источники сообщали, что Захарян привлек внимание скаутов лондонского «Челси», пишет «Свободная пресса».

