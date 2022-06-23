РФС определил лучших по итогам сезона 2021/2022

Российский футбольный союз определил лучших футболистов и тренеров сезона 2021/2022, сообщается в четверг в Telegram-канале РФС.

Лучшим игроком чемпионата России признан эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Как отмечается, эквадорец, которому в апреле исполнилось 37 лет, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. При этом его клуб впервые в своей истории завоевал серебреные награды первенства.

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак вновь стал лучшим главным тренером, после того как его подопечные в четвертый раз подряд выиграли золотые награды Российской Премьер-лиги.

Лучшим молодым игроком назван 19-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

Ранее в РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу.

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ФОТО: РИА Новости
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