СМИ: Дзюба перейдет в «Фенербахче»
Экс-форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может стать игроком стамбульского «Фенербахче». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По данным СМИ, футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Дзюба подпишет соглашение с «Фенербахче» сроком на два года, пишет «Свободная пресса». Ожидается, что клуб из Стамбула объявит о трансфере в ближайшее время.
Артем Дзюба в мае заявил, что покинет «Зенит» по завершении сезона, напоминает Ura.ru. Нападающий выступал за петербургский клуб с 2015 года.
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