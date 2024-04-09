Губерниев заявил о невозможности бойкота Олимпийских игр со стороны России

«Я уважаю мнение федераций, которые не посылают своих спортсменов на Игры в Париже, но за тех, которые все же поедут, мы будем болеть. Это наши спортсмены. Желаю им всяческих удач», — заявил Губерниев в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, комментатор предложил снять второй сезон сериала «Игры». Первый сезон был посвящен Олимпиаде-1980, которая прошла в Москве. Тогда ее бойкотировали спортсмены из 65 стран.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призвала созвать тренерский состав для принятия решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

