Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо»

До подписания контракта с московским «Динамо» он тренировал сербский «Партизан», с которым дважды становился чемпионом страны и два раза выигрывал Кубок Сербии. В его послужном списке «Муангтонг Юнайтед», с которым выиграл чемпионат Таиланда, а также английские «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд» и «Фулхэм». Кроме того, в качестве наставника Йоканович работал с болгарским «Левски», израильским «Маккаби» из Тель-Авива и катарским «Аль-Гарафа».

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».

