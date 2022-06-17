Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо»
Футбольный специалист из Сербии Славиша Йоканович назначен главным тренером московского футбольного клуба «Динамо». Информация об этом появилась в пятницу 17 июня на сайте бело-голубых.
Соглашение с 53-летним наставником заключено на сезон-2022/23 с возможностью автоматического продления еще на два года при достижении командой определённых результатов.
До подписания контракта с московским «Динамо» он тренировал сербский «Партизан», с которым дважды становился чемпионом страны и два раза выигрывал Кубок Сербии. В его послужном списке «Муангтонг Юнайтед», с которым выиграл чемпионат Таиланда, а также английские «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд» и «Фулхэм». Кроме того, в качестве наставника Йоканович работал с болгарским «Левски», израильским «Маккаби» из Тель-Авива и катарским «Аль-Гарафа».
Ранее сообщалось, что бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».
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