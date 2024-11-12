Губерниев заявил, что продажа пива на стадионах поможет клубам пополнять бюджет

«Если примут закон, значит пиво вернется. Пиво — футбольный напиток. Клубы за, нужно пополнять бюджет. Денег не хватает», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Губерниев, одного пива недостаточно для повышения посещаемости матчей РПЛ. По его словам, необходимо обеспечить болельщикам комфортные условия, чтобы достичь этой цели.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, однако эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. При этом бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что продажи пива на стадионах помогут футбольным клубам получать надбавки, за счет которых можно будет в том числе покупать футболистов.

