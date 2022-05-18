Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) утвердил отстранение всех сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает пресс-служба ФИБА.

МОК запретил показывать в России и Белоруссии Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

В частности, речь идёт о квалификации мужского чемпионата мира 2023 года и женского чемпионата мира 2022 года, а также женского чемпионат мира 2022 среди юниоров (U17).

Кроме того, в России или Белоруссии запретили проводить официальные турниры ФИБА до дальнейшего - уведомления. Отмечается, что принятые решения также касаются сборных по баскетболу 3х3.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Филиппов
ТЕГИ:БелоруссияСборная РоссииОтстранениеБаскетбол
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