Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров

В частности, речь идёт о квалификации мужского чемпионата мира 2023 года и женского чемпионата мира 2022 года, а также женского чемпионат мира 2022 среди юниоров (U17).

Кроме того, в России или Белоруссии запретили проводить официальные турниры ФИБА до дальнейшего - уведомления. Отмечается, что принятые решения также касаются сборных по баскетболу 3х3.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.