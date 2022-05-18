Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) утвердил отстранение всех сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает пресс-служба ФИБА.
В частности, речь идёт о квалификации мужского чемпионата мира 2023 года и женского чемпионата мира 2022 года, а также женского чемпионат мира 2022 среди юниоров (U17).
Кроме того, в России или Белоруссии запретили проводить официальные турниры ФИБА до дальнейшего - уведомления. Отмечается, что принятые решения также касаются сборных по баскетболу 3х3.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз из России аминокислот
- Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров
- СМИ: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: покинувшая Россию журналистка Овсянникова хочет вернуться
- Глава ДНР заявил о намерении снести «Азовсталь»
- Производство вакцины «КовиВак» остановлено
- МИД: Россия высылает 27 испанских дипломатов
- Мишустин заявил об увеличении максимального кредита по льготной ипотеке
- Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека
- В ЕС решили сократить энергопотребление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru