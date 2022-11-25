Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью 1:1 на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
На чемпионате мира по футболу в Катаре сборные Нидерландов и Эквадора в матче второго тура группового этапа сыграли вничью, сообщает «Интерфакс».
Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте отличился голландец Коди Гакпо. На 49-й минуте счет сравнял Эннер Валенсия.
После второго тура обе команды лидируют в группе A, набрав по четыре очка. Три балла у Сенегала. Замыкает квартет Катар.
Ранее Сенегал обыграла Катар в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- СМИ: Европу ждет всплеск смертности этой зимой из-за цен на газ
- Минюст включил Ройзмана и Новикова в реестр физлиц-иноагентов
- Пригожин сообщил об экс-генерале США, воюющем в ЧВК «Вагнер»
- Путин: Россия добьется своих целей
- Зеленская заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС
- Путин: сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны
- Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
- Кулеба: У ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета была не украинской
- Еврокомиссия: новый механизм ЕС не запрещает отдельным странам закупать газ из России
- Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru