Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью 1:1 на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборные Нидерландов и Эквадора в матче второго тура группового этапа сыграли вничью, сообщает «Интерфакс».

Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте отличился голландец Коди Гакпо. На 49-й минуте счет сравнял Эннер Валенсия.