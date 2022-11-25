Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью 1:1 на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборные Нидерландов и Эквадора в матче второго тура группового этапа сыграли вничью, сообщает «Интерфакс».

Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте отличился голландец Коди Гакпо. На 49-й минуте счет сравнял Эннер Валенсия.

Экс-тренер сборной России по футболу поделился впечатлениями от Чемпионата мира в Катаре

После второго тура обе команды лидируют в группе A, набрав по четыре очка. Три балла у Сенегала. Замыкает квартет Катар.

Ранее Сенегал обыграла Катар в матче ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭквадорНидерландыКатарЧемпионат России По Футболу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры