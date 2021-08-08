Сборная России остается на пятом месте в медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио

Россияне не смогли обогнать сборную Британии, оказавшейся на четвертом месте (22-21-22).

Возглавляет олимпийскую тройку команда США (39-40-33), на втором месте Китай (38-32-18), на третьем Япония (27-14-17).

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), вместо гимна страны на церемонии награждения 8 августа прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

