Сборная России остается на пятом месте в медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио
Спортсмены сборной Олимпийского Комитета России (ОКР) завоевали 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Таким образом, россияне оказались на пятом месте в общем медальном зачете Олимпийских Игр-2020 в Токио.
Россияне не смогли обогнать сборную Британии, оказавшейся на четвертом месте (22-21-22).
Возглавляет олимпийскую тройку команда США (39-40-33), на втором месте Китай (38-32-18), на третьем Япония (27-14-17).
Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), вместо гимна страны на церемонии награждения 8 августа прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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