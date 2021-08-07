Россия заняла четвертое место в общем зачете по итогам дня Олимпиады-2020 в Токио

Золотые награды завоевали в соревновании групп российские синхронистки Влада Чигирева, Полина Комар, Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина, борец вольного стиля в весе до 97 кг Абдулрашид Садулаев и легкоатлетка Мария Ласицкене, победившая в прыжках в высоту.

Олимпийское серебро досталось Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому в пляжном волейболе впервые в истории олимпийских игр, в личном многоборье в художественной гимнастике - Дине Авериной, а также мужской сборной России по волейболу.

Бронзовой медали удостоен борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

Таким образом, в активе сборной России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали, что позволило подняться в общем медальном зачете на четвертое место.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

