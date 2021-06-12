Сборная Италии обыграла Турцию со счетом 3:0

Италия разгромила сборную Турции в стартовом матче Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Счет открыл Мерих Демирал на 53-й минуте, это был автогол. Кроме того, отличились Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Впервые за время проведения турниров первый гол был забит в свои ворота. На матчах чемпионата Европы присутствовали зрители, арену было разрешено заполнить на 25%, это 17 659 зрителей.


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ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020ТурцияИталия
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