Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Хорватская сборная по футболу обыграла команду Японии в матче на чемпионате мира в Катаре, обеспечив себе место в четвертьфинале.

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Основное время завершилось со счетом 1:1. В первой половине игры гол забил японский нападающий Дайдзэн Маэда. Хорватам удалось сровнять счет во втором тайме благодаря голу полузащитника Ивана Перишича.

Победитель определился после серии пенальти. Она завершилась со счетом 3:1 и пользу Хорватии.

Ранее сборная Англии по футболу обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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