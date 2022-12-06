Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022
Хорватская сборная по футболу обыграла команду Японии в матче на чемпионате мира в Катаре, обеспечив себе место в четвертьфинале.
Основное время завершилось со счетом 1:1. В первой половине игры гол забил японский нападающий Дайдзэн Маэда. Хорватам удалось сровнять счет во втором тайме благодаря голу полузащитника Ивана Перишича.
Победитель определился после серии пенальти. Она завершилась со счетом 3:1 и пользу Хорватии.
Ранее сборная Англии по футболу обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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