С сайта МОК исчезла Информация о планируемых трансляциях ОИ-2024 для россиян

С сайта Международного олимпийского комитета пропала информация о трансляции для российских зрителей Олимпиады в Париже, сообщает «Спорт экспресс».

Трансляция Олимпиады-2024 в России будет доступна на сайте МОК

Информация об этом ранее была в разделе «Где смотреть Олимпиаду».

Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:СпортОлимпиада

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