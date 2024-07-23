С сайта МОК исчезла Информация о планируемых трансляциях ОИ-2024 для россиян
23 июля 202405:17
С сайта Международного олимпийского комитета пропала информация о трансляции для российских зрителей Олимпиады в Париже, сообщает «Спорт экспресс».
Информация об этом ранее была в разделе «Где смотреть Олимпиаду».
Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru