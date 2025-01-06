Российская теннисистка Андреева впервые вошла в ТОП-15 рейтинга WTA

Всего в список 15 лучших теннисисток мира вошли четыре представительницы России. Наивысшую позицию заняла Дарья Касаткина, ставшая девятой ракеткой мира. Диана Шнайдер и Анна Калинская заняли 13-е и 14-е места, соответственно, а 17-летняя Андреева стала 15-й.

Первой ракеткой мира, согласно рейтингу WTA, является Арина Соболенко из Белоруссии. ТОП-3 замыкают представительница Польши Ига Свёнтек и Коко Гауфф из США.

Ранее Касаткина обыграла Андрееву в финальном матче турнира WTA-500 в женском одиночном разряде (Нинбо, Китай), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

