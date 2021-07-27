Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпийских игра в Токио. В 1/8 финала он победил алжирца Абдельхафида Беншабла единогласным решением судей.
Для российского спортсмена бой против Беншабла стал первым в карьере на Олимпийских играх. При этом Гаджимагомедов успел отправить африканца в нокдаун во втором раунде.
Четвертьфинальный поединок Гаджимагомедова пройдет 30 июля.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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