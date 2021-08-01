Россия забрала в теннисном миксте золото и серебро на ОИ-2020
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали победили в миксте на Олимпийских играх в Токио, вторая российская пара - Елена Веснина и Аслан Карацев – завоевали серебряные медали в финале турнира смешанных пар.
Финальный матч российской четверки продлился 1 час 53 минуты. Победа Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) досталась им при счете 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru