Россия забрала в теннисном миксте золото и серебро на ОИ-2020

Финальный матч российской четверки продлился 1 час 53 минуты. Победа Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) досталась им при счете 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

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