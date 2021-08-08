Россия поднялась на третье место по общему количеству наград на Играх Токио

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по общему количеству наград поднялась на третье место, а в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио россияне по-прежнему пятые.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Россия заняла четвертое место в общем зачете по итогам дня Олимпиады-2020 в Токио

Лидерами по количество завоеванного золота и общему числу медалей являются спортсмены из США. У американской сборной 113 наград: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые.

На втором месте в медальном зачете – Китай. У сборной 88 медалей (38–32–18). У Японии, расположившейся на третьей строке, 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград.

Великобритания (22–21–22) находится на 4 строке в пятерке лидеров.

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), вместо гимна страны на церемонии награждения 8 августа прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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