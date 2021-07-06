Российскую сборную по футболу может возглавить Йоахим Лев
Йоахим Лев может стать главным тренером российской сборной по футболу, пишет «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.
Также на эту должность рассматривают двух других зарубежных тренеров. Лев сообщил о намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020, которую он возглавляет с 2006 года. Под его руководством сборная выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.
Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы 2020, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии. Российский футбольный союз 30 июня признал работу Черчесова на турнире «неудовлетворительной», однако, по данным СМИ, выразил ему доверие.
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