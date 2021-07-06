Российскую сборную по футболу может возглавить Йоахим Лев

Йоахим Лев может стать главным тренером российской сборной по футболу, пишет «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

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Также на эту должность рассматривают двух других зарубежных тренеров. Лев сообщил о намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020, которую он возглавляет с 2006 года. Под его руководством сборная выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы 2020, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии. Российский футбольный союз 30 июня признал работу Черчесова на турнире «неудовлетворительной», однако, по данным СМИ, выразил ему доверие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуФутболисты
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