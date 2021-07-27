Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг

Россиянин Владислав Ларин завоевал золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

В финале состязаний спортсмен одержал победу над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски: поединок закончился со счетом 15:9.

Бронзовые награды завоевали кубинец Рафаэль Кастильо, который обошел своего соперника из Китая Суня Хунъи (5:4), и южнокореец Ин Ге-Дон, победивший словенца Ивана Трайковича (5:4).

Медаль Ларина стала седьмым золотом для российской сборной на Играх-2020.

Ранее олимпийскую награду высшей пробы в командных соревнованиях завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

