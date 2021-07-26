Сборная России выиграла восьмую медаль в Токио

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды Олимпийских игр в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

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Полученная бронза стала третьей у сборной России на Олимпийских играх 2020 в Токио. Всего у российских спортсменов на данный момент восемь наград.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТокиоОлимпийские Игры
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