Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские волейболисты обыграли команду Бразилии и вышли в финал Олимпийских игр. Об этом сообщает спецкор НСН, работающий в Токио.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

К слову, бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале, который состоится 7 августа, российские волейболисты встретятся с победителем матча между командами Франции и Аргентины, пишет RT.

«Хочется плакать. Но пока не время». Синхронистки выстрадали золото Олимпиады

А ранее стало известно, что россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.

Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры