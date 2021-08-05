Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

А ранее стало известно, что россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.

Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.

