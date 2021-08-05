Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио
Российские волейболисты обыграли команду Бразилии и вышли в финал Олимпийских игр. Об этом сообщает спецкор НСН, работающий в Токио.
Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).
К слову, бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале, который состоится 7 августа, российские волейболисты встретятся с победителем матча между командами Франции и Аргентины, пишет RT.
А ранее стало известно, что россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.
Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.
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