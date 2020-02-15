Российского биатлониста Евгения Устюгова обвинили в употреблении допинга

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортивные достижения россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013-14 годов признаны недействительными.

Напомним, после того, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов попал в число подозреваемых в применении запрещенных препаратов, он обвинил Союз биатлонистов России в том, что ему не помогают в этой ситуации. Сергей Чепиков и Дмитрий Губерниев поделились с НСН своим видением выхода из конфликта между СБР и Евгением Устюговым.

