Российского биатлониста Евгения Устюгова обвинили в употреблении допинга
Олимпийский чемпион 2014 года, российский биатлонист Евгений Устюгов лишился своей награды из-за использования допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Агентство отмечает, что из-за аннулирования результатов Устюгова на Олимпиаде в Сочи, Россия потеряет первое место в медальном зачете состязаний.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортивные достижения россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013-14 годов признаны недействительными.
Напомним, после того, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов попал в число подозреваемых в применении запрещенных препаратов, он обвинил Союз биатлонистов России в том, что ему не помогают в этой ситуации. Сергей Чепиков и Дмитрий Губерниев поделились с НСН своим видением выхода из конфликта между СБР и Евгением Устюговым.
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