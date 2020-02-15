Допинг-скандал: биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое решение принял международный союз биатлонистов (IBU). В Союзе биатлонистов России ТАСС подтвердили информацию, сообщив о дисквалификации спортсменки на два года. Спортивные достижения россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013-14 годов признаны недействительными.
Слепцовой ставится в вину употребление запрещенной в спорте субстанции. Решение о дисквалификации биатлонистки принято 11 февраля. Дисквалификация на два года отсчитывается с момента вынесения вердикта, пишет «КоммерсантЪ».
Спортсменке предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил в 2018 году, после того, как в 2017 году Слепцова завершила карьеру в 2017 году.
Напомним, российская биатлонистка на чемпионате мира в 2017 году завоевала три золотые медали. Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, а также бронзовый призер мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.
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