Допинг-скандал: биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое решение принял международный союз биатлонистов (IBU). В Союзе биатлонистов России ТАСС подтвердили информацию, сообщив о дисквалификации спортсменки на два года. Спортивные достижения россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013-14 годов признаны недействительными.

Слепцовой ставится в вину употребление запрещенной в спорте субстанции. Решение о дисквалификации биатлонистки принято 11 февраля. Дисквалификация на два года отсчитывается с момента вынесения вердикта, пишет «КоммерсантЪ».