Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр

Российские спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова вышли в финал Олимпиады в Токио.

Поражение или победа? Россиянам не хватило шага до исторического триумфа на Олимпиаде

Сборная России в полуфинале победила команду из США со счетом 45:42 и гарантировала себе серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. В финале российские рапиристки встретятся со сборной Франции.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыТокио
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