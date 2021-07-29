Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр

Сборная России в полуфинале победила команду из США со счетом 45:42 и гарантировала себе серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. В финале российские рапиристки встретятся со сборной Франции.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

