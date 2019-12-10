Международный союз конькобежцев признал решение WADA относительно России
Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям к российскому спорту. На сайте организации отмечается, что в ближайшее время ISU свяжется с WADA для уточнения дальнейших шагов. Кроме того, в Международном союзе конькобежцев собираются уточнить список недопущенных к соревнованиям спортсменов и прочие детали решения, принятого исполкомом WADA.
Напомним, накануне исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Между тем, по словам Владимира Путина, коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения WADA. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
По мнению российского лидера, наказание должно быть индивидуальным и затрагивать только тех спортсменов , которые нарушили правила.
И в случае, когда наказывают всех сразу, не разбираясь в том, виновен или нет, есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, добавил глава государства.
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