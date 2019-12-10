Международный союз конькобежцев признал решение WADA относительно России

Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям к российскому спорту. На сайте организации отмечается, что в ближайшее время ISU свяжется с WADA для уточнения дальнейших шагов. Кроме того, в Международном союзе конькобежцев собираются уточнить список недопущенных к соревнованиям спортсменов и прочие детали решения, принятого исполкомом WADA.

Напомним, накануне исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».