Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол
18 июля 202305:19
Игрок сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что не вернется в европейский футбол, заявил Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на нападающего.
Спортсмен сослался на то, что ему 38 лет, а также указал на сильно упавший уровень европейского футбола. «Единственная достойная лига в Англии, она значительно опережает все остальные», — цитирует Роналду журналист.
Ранее Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол
- СМИ: глава МИД ФРГ Бербок тратит на стилиста около 9 тысяч евро в день
- Время ожидания проезда по Крымскому мосту достигает двух часов
- СМИ: в Одессе и Николаеве прогремели взрывы
- Мурашко: Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для аборта
- Бывший американский судья заявил, что США фактически воюют против России
- Генпрокурора РФ просят проверить чат, в котором детей шантажировали ради их обнаженных фото
- США не согласны, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт
- США не видят последствий удара по Крымскому мосту на ход спецоперации
- Хуснуллин: Восстановили движение по Крымскому мосту
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru