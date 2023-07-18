Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол

Игрок сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что не вернется в европейский футбол, заявил Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на нападающего.

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Спортсмен сослался на то, что ему 38 лет, а также указал на сильно упавший уровень европейского футбола. «Единственная достойная лига в Англии, она значительно опережает все остальные», — цитирует Роналду журналист.

Ранее Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболистыСпортКриштиану Роналду

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