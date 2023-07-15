Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года
Форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника.
Футболиста включили в список рекордсменов как самого высокооплачиваемого спортсмена года. По данным Forbes, 38-летний Роналду заработал $136 млн, в том числе $46 млн в качестве зарплаты и $90 млн — за различные контракты.
Нападающий стал игроком «Аль-Насра» в декабре прошлого года, зарплата футболиста составляет 200 млн евро в год.
Ранее Криштиану Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную Португалии, спортсмен сыграл в 200 матчах в составе национальной команды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года
- Байден попытался укусить маленькую девочку на встрече перед отъездом из Финляндии
- Роспотребнадзор провел профилактику в здании ВГТРК после обнаружения подозрительного конверта
- Times: Министр обороны Британии может покинуть пост осенью
- Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки оборудования и технологий в Россию
- FT: Вена стала центром российской разведки в Европе
- Залужный пообещал захватить Крым «при наличии средств»
- Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни
- NYT: кассетные боеприпасы не дадут ВСУ немедленного преимущества
- Суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru