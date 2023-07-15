Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника.

Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов

Футболиста включили в список рекордсменов как самого высокооплачиваемого спортсмена года. По данным Forbes, 38-летний Роналду заработал $136 млн, в том числе $46 млн в качестве зарплаты и $90 млн — за различные контракты.

Нападающий стал игроком «Аль-Насра» в декабре прошлого года, зарплата футболиста составляет 200 млн евро в год.

Ранее Криштиану Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную Португалии, спортсмен сыграл в 200 матчах в составе национальной команды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
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