Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Футболиста включили в список рекордсменов как самого высокооплачиваемого спортсмена года. По данным Forbes, 38-летний Роналду заработал $136 млн, в том числе $46 млн в качестве зарплаты и $90 млн — за различные контракты.

Нападающий стал игроком «Аль-Насра» в декабре прошлого года, зарплата футболиста составляет 200 млн евро в год.

Ранее Криштиану Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную Португалии, спортсмен сыграл в 200 матчах в составе национальной команды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

