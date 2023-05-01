СМИ: Криштиану Роналду решил покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал»
Португальский футболист Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию, сообщает El Nacional.
По информации издания, нападающий устал от игры за местный клуб «Аль-Наср», к тому же он так и не смог адаптироваться к стране и её культуре, в том числе из-за языкового барьера.
El Nacional утверждает, что Роналду желает вернуться в мадридский «Реал», однако президент клуба Флорентино Перес не видит его в качестве игрока и, по слухам, может предложить португальцу должность посла «сливочных» или место в руководстве.
Ранее в Федерации футбола Саудовской Аравии заявили, что Криштиану Роналду не будут наказывать за инцидент с непристойным жестом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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