Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам

Диогу Далота отдал мяч Роналду, которому оставалось только забить в ворота, в которых находился только защитник «Омонии». Однако футболист угодил в штангу.

Встреча завершилась со счетом 3 - 2 в пользу англичан.

Как заявил ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, состав команды не изменится как минимум до зимнего трансферного окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

