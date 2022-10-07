Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам
Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог попасть по пустым воротам с двух метров в матче с кипрской «Омонией» в Лиге Европы.
Диогу Далота отдал мяч Роналду, которому оставалось только забить в ворота, в которых находился только защитник «Омонии». Однако футболист угодил в штангу.
Встреча завершилась со счетом 3 - 2 в пользу англичан.
Как заявил ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, состав команды не изменится как минимум до зимнего трансферного окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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