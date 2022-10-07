Роналду не смог попасть с двух метров по пустым воротам

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог попасть по пустым воротам с двух метров в матче с кипрской «Омонией» в Лиге Европы.

СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду

Диогу Далота отдал мяч Роналду, которому оставалось только забить в ворота, в которых находился только защитник «Омонии». Однако футболист угодил в штангу.

Встреча завершилась со счетом 3 - 2 в пользу англичан.

Как заявил ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, состав команды не изменится как минимум до зимнего трансферного окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СпортФутболистКриштиану Роналду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры