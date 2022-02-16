СМИ: Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ

Согласно документу, который вступит в силу после одобрения исполкомом РФС, в следующем сезоне клубы смогут заявить не более 13 легионеров, тогда как в настоящее время не более восьми. Принимать участие в матче смогут не более восьми легионеров одновременно.

Также в заявке команды должно быть не менее 12 российских игроков (сейчас 17), в том числе четверо воспитанников системы клуба.

Кроме того, новый лимит предполагает введение «налога на легионеров», средства от выплаты которого будут направляться в специальный фонд. Деньги из него будут выдаваться клубам с футболистами до 23 лет в составе, с целью стимулировать команды к привлечению российских спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что негативно относится к лимиту на легионеров и считает его «злом», сообщает RT.