СМИ: Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ
Министерство спорта России и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».
Согласно документу, который вступит в силу после одобрения исполкомом РФС, в следующем сезоне клубы смогут заявить не более 13 легионеров, тогда как в настоящее время не более восьми. Принимать участие в матче смогут не более восьми легионеров одновременно.
Также в заявке команды должно быть не менее 12 российских игроков (сейчас 17), в том числе четверо воспитанников системы клуба.
Кроме того, новый лимит предполагает введение «налога на легионеров», средства от выплаты которого будут направляться в специальный фонд. Деньги из него будут выдаваться клубам с футболистами до 23 лет в составе, с целью стимулировать команды к привлечению российских спортсменов.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что негативно относится к лимиту на легионеров и считает его «злом», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- СМИ: Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ
- За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы
- Силуанов заявил, что у России есть план на случай санкций Запада
- Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ
- Членство крымского депутата в «Единой России» приостановили после смертельного ДТП
- В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов
- Россиянин Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике
- Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для педофилов
- Количество посещений музеев Кремля упало из-за пандемии в пять раз
- Столица Таиланда Бангкок сменит официальное название
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru