«Реал» одолел «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов
2 июня 202401:43
Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале футбольной Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
«Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов — клуб выиграл трофей в 15-й раз.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов.
Ранее «Реал» был признан самым дорогим футбольным клубом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru