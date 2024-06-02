«Реал» одолел «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале футбольной Лиги чемпионов.

Футболист Кроос покинет ФК «Реал» в конце сезона

Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов — клуб выиграл трофей в 15-й раз.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов.

Ранее «Реал» был признан самым дорогим футбольным клубом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры