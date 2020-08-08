Кикнадзе поскандалил с болельщиками «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами клуба во время прошедшей встречи, сообщает Газета.ru
Болельщики не лестно отозвались о его работе и предложили функционеру подать в отставку.
«Я не уйду из клуба! Не уйду! И сделаю все, чтобы клуб был самым сильным, каким он только может быть. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор! Кричите, что угодно в мой адрес, Христа ради! Я признаю за вами право иметь собственное мнение. Но не вы принимаете решение, кто руководитель клуба! » — цитирует Кикнадзе Sport24.
Гендиректор «Локомотива» в ответ подверг фанатов критике за уход с трибун на 20-й минуте в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина и заявил, что болельщики не влияют на игру команды.
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