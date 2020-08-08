Кикнадзе поскандалил с болельщиками «Локомотива»

«Я не уйду из клуба! Не уйду! И сделаю все, чтобы клуб был самым сильным, каким он только может быть. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор! Кричите, что угодно в мой адрес, Христа ради! Я признаю за вами право иметь собственное мнение. Но не вы принимаете решение, кто руководитель клуба! » — цитирует Кикнадзе Sport24.

Гендиректор «Локомотива» в ответ подверг фанатов критике за уход с трибун на 20-й минуте в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина и заявил, что болельщики не влияют на игру команды.

