ПСЖ сыграл вничью с «Брюгге»
16 сентября 202100:20
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счета игры составил 1:1.
Гол в ворота «Брюгге» забил футболист ПСЖ Андер Эррера на 15 минуте. Через 12 минут счет сравнял Ханс Ванакен.
В стартовом составе ПСЖ впервые на поле вышел аргентинский футболист 34-летний Лионель Месси. Он официально стал игроком ПСЖ в августе текущего года, подписав контракт с клубом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru