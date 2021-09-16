ПСЖ сыграл вничью с «Брюгге»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Счета игры составил 1:1.

Гол в ворота «Брюгге» забил футболист ПСЖ Андер Эррера на 15 минуте. Через 12 минут счет сравнял Ханс Ванакен.

В стартовом составе ПСЖ впервые на поле вышел аргентинский футболист 34-летний Лионель Месси. Он официально стал игроком ПСЖ в августе текущего года, подписав контракт с клубом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лига ЧемпионовФутболЛионель Месси
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