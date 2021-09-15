«Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»

Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел поражение по итогам встречи с варшавской «Легией» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Счет игры составил 1:0 в пользу польского клуба. Единственный за игру гол забил в добавленное время ко второму тайму Лирим Кастрати.

Команды встретились в Москве.

Ранее перед матчем экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» есть все шансы обыграть варшавскую «Легию», однако для этого команде надо преодолеть внутренние проблемы.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ФутболСпартак
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